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Японія і США створюють радар для захисту від ракет РФ, - Kyodo

Новини » Політика    18.03.2019 - 13:05
Японія і США створюють радар для захисту від ракет РФ, - Kyodo
Ілюстративне фото (navylive.dodlive.mil)

Нова радарна система має захищати кораблі США від гіперзвукових ракет, які розробляють РФ і Китай

Для покращення можливостей захисту від російських ракет військовослужбовці Японії та Сполучених Штатів Америки спільно розробляють нову радарну систему. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Kyodo.

Видання посилається у свою чергу на дипломатичні джерела.

Вказано, що радарна система розробляється для американських бойових кораблів ВМС.

"Японія і Сполучені Штати спільно працюють над розробкою нової радарної системи для американських бойових кораблів ВМС, оснащених системою Іджис, для покращення можливостей захисту", - зазначає видання.

Співрозмовники видання інформують, що нова радарна система, розробка якої вже знаходиться у фінальній фазі, має захищати американські кораблі від гіперзвукових ракет, які розробляють РФ та Китай.

Також вказано, що новітня захисна система зможе здійснювати спостереження за бойовими кораблями з оглядом у 360 градусів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Міністерство оборони Японії планує зайнятися розробкою крилатої ракети з дальністю дії 400 км. Зокрема, такими ракетами планується оснастити винищувачі Військово-повітряних сил країни. Передбачається, що вони зможуть таким чином атакувати кораблі супротивника поза межами досяжності протиповітряної оборони.

Як писало РБК-Україна раніше, в серпні 2019 року Штати мають намір випробувати крилату ракету наземного базування. Дальність польоту такої ракети - близько 1000 кілометрів.

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Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЯпоніяракета
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