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США готуються випробувати крилату ракету

Новини » Політика    14.03.2019 - 04:53
США готуються випробувати крилату ракету
Ілюстративне фото (facebook.com/oleksandr turchynov)

У Пентагоні запевнили, що ракета не буде ядерною

Сполучені Штати Америки мають намір випробувати в серпні 2019 крилату ракету наземного базування. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Відзначається, що дальність польоту такої ракети - близько 1000 кілометрів.

За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, в разі успішних випробувань ракета може бути розгорнута приблизно через 18 місяців.

Пентагон також сподівається провести в листопаді випробування балістичної ракети середньої дальності. Обидві ракети будуть звичайними і не будуть неті ядерний заряд.

Нагадаємо, нещодавно в США відклали запуск ракети-носія Delta IV компанії United Launch Alliance з американським військовим супутником системи Wideband Global SATCOM (WGS-10). Запуск, який планувалося здійснити 13 березня 2019 року, був відкладений до 15 березня.

Відзначимо, 2 лютого 2019 року США почали процес виходу з ракетного договору після того, як його порушила російська сторона. Росія незабаром також призупинила свою участь у договорі.

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