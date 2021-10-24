Японія стежить за військовими кораблями Росії і Китаю в Тихому океані

Росія і Китай вперше вивели військові кораблі на спільне патрулювання в західній частині Тихого океану. За їх маніпуляціями пильно стежить Японія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Японія заявила, що стежить за військово-морськими силами Росії та Китаю в Тихому океані, охарактеризувавши їх дії як "незвичайні". Раніше там підтвердили, що група з 10 суден з Китаю і Росії пройшла через протоку Цугару, що розділяє головний острів Японії і її північний острів Хоккайдо.

Також представники Міністерства оборони Японії заявили, що російські та китайські судна пройшли через протоку Осумі у Південній японській префектурі Кагосіма.

У Росії заявили, що група кораблів вперше пройшла через протоку Цугару у складі патруля.

"У завдання патрулів входили демонстрація державних прапорів Росії та Китаю, підтримка миру і стабільності в Азіатсько-тихоокеанському регіоні й опіка суб'єктів морської економічної діяльності двох країн", - заявили в Міноборони Росії.

Міноборони Китаю заявило, що спільні навчання спрямовані на "подальший розвиток всебічного стратегічного партнерства між Китаєм і Росією в нову епоху, посилення спільних дій обох сторін і Спільна підтримка міжнародної та регіональної стратегічної стабільності".