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Японія стежить за військовими кораблями Росії і Китаю в Тихому океані

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Японія, Неділя 24 жовтня 2021 05:54
Японія стежить за військовими кораблями Росії і Китаю в Тихому океані Фото: Росія і Китай вивели військові кораблі в Тихий океан (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Наталья Скороход

Росія і Китай вперше вивели військові кораблі на спільне патрулювання в західній частині Тихого океану. За їх маніпуляціями пильно стежить Японія.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Японія заявила, що стежить за військово-морськими силами Росії та Китаю в Тихому океані, охарактеризувавши їх дії як "незвичайні". Раніше там підтвердили, що група з 10 суден з Китаю і Росії пройшла через протоку Цугару, що розділяє головний острів Японії і її північний острів Хоккайдо.

Також представники Міністерства оборони Японії заявили, що російські та китайські судна пройшли через протоку Осумі у Південній японській префектурі Кагосіма.

У Росії заявили, що група кораблів вперше пройшла через протоку Цугару у складі патруля.

"У завдання патрулів входили демонстрація державних прапорів Росії та Китаю, підтримка миру і стабільності в Азіатсько-тихоокеанському регіоні й опіка суб'єктів морської економічної діяльності двох країн", - заявили в Міноборони Росії.

Міноборони Китаю заявило, що спільні навчання спрямовані на "подальший розвиток всебічного стратегічного партнерства між Китаєм і Росією в нову епоху, посилення спільних дій обох сторін і Спільна підтримка міжнародної та регіональної стратегічної стабільності".

Також у Китаї зазначили, що операція була частиною щорічної співпраці між двома країнами та не націлена на третіх осіб.

Нагадаємо, що ЄС і НАТО задумалися про укладення нової декларації. Це необхідно через загрозу з боку Росії та Китаю.

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