Япония расширила санкции против России

"В связи с текущей международной ситуацией вокруг Украины и в целях содействия международным усилиям по достижению международного мира, направленным на решение проблемы, в соответствии с мерами, принятыми другими крупными странами, правительство Японии ввело следующие меры в соответствии с Законом о валюте и внешней торговле", - говорится в сообщении.

Так, под японские ограничения попали гендиректор "Тактического ракетного вооружения Борис Обносов, гендиректор "Уралвагонзавода" Александр Потапов, генеральный конструктор АМНТК "Союз" Мкртич Окроян, секретарь Центризбиркома РФ Наталья Бударина, члены Центризбиркома Эльмира Хаймурзина, Александр Курдюмов, Антон Лопатин.

Помимо этого Токио ввел санкции против так называемой "глава Минобразования" оккупированной части Запорожской области Елены Шапуровой.

Также санкции распространяются на компании - "Алроса", "Крымпатриотцентр", а также оборонные предприятия, включая "Уралтрасмаш", "НПО Курганприбор", "ЧТЗ-Уралтрак", "Нижегородский завод 70-летия Победы", "Завод имени Дегтярева", "Девайс Консалтинг", "Оборонлогистика", "Компэл", "Орелметаллполимер", "ВНИИР-Прогресс".