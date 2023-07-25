Япония разрабатывает программу строительства бомбоубежищ

Источник в правительстве Японии, знакомый с вопросом, отметил, что Токио активизирует усилия по созданию оборонной инфраструктуры для защиты своих граждан на юго-западе цепи островов Нансей, включая остров Миякодзима на Окинаве, где, как ожидается, будет построено одно, или несколько убежищ.

План появился после того, когда мэры местных муниципалитетов на Окинаве попросили главного секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно во время его трехдневного визита позаботиться о сети убежищ на случай вооруженных столкновений в регионе.

Предполагается, что подземные парковки при необходимости могли бы служить местами экстренной эвакуации.