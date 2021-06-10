Японія рекомендує не літати над Білоруссю і закриває небо для білоруських літаків

Японія виступить з офіційною рекомендацією до національних авіакомпаній змінити маршрути рейсів, які проходять над територією Білорусі. Країна також прийняла рішення закрити свій повітряний простір для білоруських авіакомпаній.

Про це заявив генеральний секретар Кабінету міністрів Японії Кацунобу Като, передає NHK .

За його словами, таке рішення було прийнято на тлі інциденту з пасажирським лайнером Ryanair, який здійснив вимушену посадку в Мінську.

"Не можна виключати можливість того, що подібний випадок відбудеться в майбутньому", - сказав він.

Дії влади Білорусі підпадають під порушення Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, повідомив Като. Він засудив примусову посадку літака Ryanair білоруською владою і арешт Романа Протасевича.