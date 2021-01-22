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Японія розгляне варіант проведення Олімпіади в Токіо без глядачів

Автор: РБК-Україна

Уряд Японії розглядає можливість проведення літніх Олімпійських ігор в Токіо без глядачів. Остаточне рішення має бути прийнято до кінця весни.

Про це повідомляє агентство Kyodo.

За даними джерел агентства, уряд Японії розглядає кілька варіантів дій на випадок, якщо ситуація з COVD-19 у світі не буде взята під повний контроль до літа цього року.

Зокрема, передбачається жорстке обмеження кількості глядачів на стадіонах або проведення Олімпіади без глядачів.

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Однак, за словами високопоставленого чиновника в уряді, малоймовірно, що пандемію вдасться стримати цього літа.

Зазначимо, Олімпіада в Токіо повинна була пройти ще влітку 2020 року, однак через пандемії коронавірусу її перенесли на рік. Таким чином змагання відбудуться у період з 23 липня по 8 серпня 2021 року. При цьому назва ігор "Токіо-2020" збережено.

Нагадаємо, уряд Японії проведе Олімпіаду в Токіо без обов'язкової COVID-вакцинації для учасників.

Крім того, організатори Олімпіади спростували повідомлення про те, що Ігри можуть скасувати у цьому році.

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