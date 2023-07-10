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Япония профинансировала партию специализированных автомобилей для спасателей Украины

Фото: Автомобили для спасателей (mvs.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Японии профинансировало для украинских спасателей 14 специализированных автомобилей класса Toyota Hilux Double Cabin, средства бронезащиты и рации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство внутренних дел Украины .

"Эта техника предоставлена в рамках реализации проекта ПРООН "Экстренное обезвреживание взрывоопасных предметов и расчистка завалов" и финансируется Правительством Японии", - говорится в сообщении.

Отмечается, что деоккупированная территория Украины плотно заминирована. Россияне минировали все на своем пути, поэтому для украинских пиротехников впереди много работы.

"Бронезащита, техника и оборудование быстро выходит из строя и всегда нуждается в обновлении. С начала полномасштабного вторжения Российской Федерации на территорию нашего государства Япония неоднократно поддерживала пиротехнические расчеты ГСЧС", - добавили в МВД.

Другая помощь от Японии

Ранее в рамках проекта пиротехническим подразделениям ГСЧС было передано 8 аналогичных авто и специальное защитное оборудование для работ по разминированию территорий.

Также правительство Японии намерено передать Украине около 100 грузовиков для Вооруженных сил Украины. Позже стало известно, что Япония ведет переговоры о поставках артиллерийских снарядов в США, чтобы пополнить запасы для контрнаступления Вооруженных сил Украины.

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ЯпонияГСЧСВойна в Украине