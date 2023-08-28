Япония приостановила запуск ракеты с лунным модулем и космическим телескопом

Японское космическое агентство планировало осуществить запуск ракеты-носителя с аппаратами в понедельник, 28 августа. Однако его сейчас поставили на паузу.

Как рассказали представители оператора запуска Mitsubishi Heavy Industries, на терминале продолжался обратный отсчет, однако было подтверждено, что "максимальная скорость ветра не удовлетворяет ограничения при запуске".

Таким образом было принято решение о приостановке запуска H-IIA.

Стоит отметить, что сообщение об отмене было опубликовано за 24 минуты до запланированного времени запуска, что должно было транслироваться в прямом эфире.

Ракета H-IIA должна доставить на Луну посадочный модуль SLIM, а на орбиту - космический телескоп XRISM.

Согласно расчетам японских ученых, лунный модуль будет лететь к спутнику несколько месяцев, а посадка должна произойти в небольшом кратере Шиоли близко к экватору Луны.

Миссии на Луну

Напомним, что 23 августа посадочный модуль индийской лунной станции "Чандраян-3" успешно приземлился на Луне. Отметим, что Индия стала первой страной, которая смогла посадить свой космический аппарат в южном полярном регионе спутника нашей планеты.

Добавим, что незадолго до этого с треском провалилась первая в истории российская миссия на Луну. Так, 20 августа "Роскосмос" заявил, что станция "Луна-25" перешла на нерасчетную орбиту и столкнулась с Луной, таким образом миссия прекратила свое существование.

Ранее сообщалось, что в апреле NASA отсрочило высадку астронавтов на Луну. Вероятно, это произойдет в конце 2025 или 2026 году.

Добавим, что Украина тоже готовилась к первой миссии на Луну. Она должна была состояться в 2022 году, однако из-за российского полномасштабного вторжения этого не произошло.