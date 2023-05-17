Япония примет на лечение раненых украинских военных, - Kyodo

Япония примет для лечения и реабилитации раненых украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo .

Как сообщается, несколько украинских военных будут приняты в Центральный госпиталь Сил самообороны в Токио для оказания медицинской помощи и физиотерапии уже в следующем месяце.

Отмечается, что правительство Японии стремится оказать более сильную поддержку Украине перед началом саммита G7, который начнется 19 мая.

Источник в правительстве Японии сообщил, что такое решение является ответом на запрос Украины.

План по лечению раненых военных может быть обсужден во время встречи министра обороны Ясукадзу Хамады с послом Украины в Японии Сергеем Корсунским в четверг, 18 мая.