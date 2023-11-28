Япония присоединится к многонациональному проекту по разминированию Украины

В рамках проекта, который планирует возглавляемая Соединенными Штатами Америки "Контактная группа по обороне Украины", Силы самообороны Японии предоставят Украине оборудование для разминирования и будут сотрудничать в подготовке личного состава, рассказал агентству источник в японском правительстве.

Также отмечается, что министр обороны Японии Минору Кихара, по данным журналистов, вскоре объявит о плане страны присоединиться к группе в области информации и технологий, чтобы помочь повысить кибербезопасность Украины.

Япония не может оказывать прямую военную помощь

Этот шаг был сделан на фоне того, что Япония активизировала усилия по оказанию небоевой помощи украинской стороне, включая ее возможное восстановление, поскольку строгие правила Японии в отношении экспорта оружия и боеприпасов в соответствии с Конституцией об отказе от войны не позволяют ей предлагать прямую военную помощь.

Противоминное оборудование

Детали такой помощи пока не раскрываются, при этом Японию могут попросить предоставить оборонное оборудование для уничтожения мин, экспорт которого запрещен внутренними правилами, говорится в публикации.

Япония уже поставила в Украину устройства обнаружения мин и провела программы обучения для своего персонала по разминированию.

Также Токио согласилось работать с Камбоджей вместе над разминированием российских боеприпасов и неразорвавшихся бомб в Украине.

В Украине заминировано около 30% территории

По оценкам украинских властей, около 30% территории страны остается заминированной и "загрязнено" неразорвавшимися боеприпасами.

Ожидается, что на их ликвидацию потребуется не менее 10 лет.