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Японія надасть Україні додаткову гумдопомогу на 100 млн доларів

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Токіо, Неділя 27 березня 2022 10:26
Японія надасть Україні додаткову гумдопомогу на 100 млн доларів Фото: прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда заявив, що Японія надасть додаткову гуманітарну допомогу в розмірі 100 мільйонів доларів людям, які рятуються від російського вторгнення в Україну

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan Times.

"Конфлікт в Україні поставив світ на історичне перехрестя, де основа міжнародного порядку знаходиться під загрозою", - заявив прем'єр. Він підкреслив, що міжнародне співтовариство має рішуче і узгоджено впоратися з ситуацією.

Кісіда сказав, що Японія також направить медичний і санітарний персонал для надання допомоги українцям, які ховаються в сусідніх країнах. Він також сказав, що Японія продовжить приймати евакуйованих українців.

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