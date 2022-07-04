Японія запропонувала купувати російську нафту за півціни. У Кремлі сподіваються на розкол на Заході

Коментуючи повідомлення про те, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запропонував обмежитися приблизно половиною поточної ціни, Пєсков сказав, що інші країни можуть з цим не погодитися.

"Ця заява ... не означає, що такі параметри будуть узгоджені іншими країнами. Поки це тільки одна заява, без будь-яких рішень", - заявив журналістам.

Минулого тижня лідери G7 домовилися вивчити можливість введення тимчасових обмежень на імпортні ціни на російські викопні види палива, включаючи нафту.

Вони попросили міністрів терміново оцінити цю пропозицію, що є ще однією спробою обмежити ресурси Росії для фінансування її вторгнення в Україну.