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Японія запропонувала купувати російську нафту за півціни. У Кремлі сподіваються на розкол на Заході

Фото: Росії уріжуть нафтові ціни на 50% (Getty Images)
Автор: Олександр Білоус

Росії потрібно почекати і подивитися, як будуть доопрацьовуватися пропозиції щодо обмеження цін на експорт російської нафти. Офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков, що рішення не буде прийнято всіма країнами.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Коментуючи повідомлення про те, що прем'єр-міністр Японії Фуміо Кісіда запропонував обмежитися приблизно половиною поточної ціни, Пєсков сказав, що інші країни можуть з цим не погодитися.

"Ця заява ... не означає, що такі параметри будуть узгоджені іншими країнами. Поки це тільки одна заява, без будь-яких рішень", - заявив журналістам.

Минулого тижня лідери G7 домовилися вивчити можливість введення тимчасових обмежень на імпортні ціни на російські викопні види палива, включаючи нафту.

Вони попросили міністрів терміново оцінити цю пропозицію, що є ще однією спробою обмежити ресурси Росії для фінансування її вторгнення в Україну.

Нагадаємо, лідери G7 домовилися вивчити питання про обмеження цін на імпорт російської нафти і газу. Таким чином буде знижена здатність Москви фінансувати її вторгнення в Україну

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Нафта