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Япония планирует предоставить Украине новую финансовую помощь на 5,5 млрд долларов

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кисида (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Япония предоставит дополнительную финансовую помощь Украине в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида симпозиуме в Токио, передает РБК-Украина со ссылкой на Kyodo News.

По словам Кисиды, он предложил президенту Украины Владимиру Зеленскому принять участие в онлайн-саммите "Большой семерки", который запланирован на этой неделе.

На виртуальной встрече страны "Большой семерки", такие как Великобритания, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и США, а также Европейский союз, скорее всего, согласятся продолжать поддерживать Украину, пишет издание.

Также в преддверии видеосаммита G7 Кисида заявил в своем выступлении на симпозиуме в Токио, что Япония предоставит дополнительную финансовую помощь в размере 5,5 млрд долларов для восстановления инфраструктуры в стране, разрушенной Россией.

Напомним, ранее сообщалось, что министры G7 во время встречи договорились о дальнейшей поддержке Украины. В частности, речь идет об ускорении поставок оружия и введении новых санкций против России.

Также мы писали, что США и страны G7 намерены 24 февраля ввести новый масштабный пакет санкций против России.

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