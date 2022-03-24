Японія планує подвоїти гуманітарну допомогу і кредити Україні

Уряд Японії розглядає можливість надання Україні та сусіднім країнам додаткової гуманітарної допомоги у розмірі 100 млн доларів. Ця сума буде виділена на додаток до вже оголошеної допомоги в розмірі 100 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію NHK .

Уряд також розглядає можливість подвоєння екстрених кредитів Україні до 200 мільйонів доларів та направлення медичних працівників Сил самооборони для підтримки українських біженців у Польщі та інших сусідніх країнах.

Прем'єр-міністр Фуміо Кісіда заявив, що планує представити нові заходи підтримки України з боку Японії на саміті G7, який повинен відбутися в четвер у Брюсселі.