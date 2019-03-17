Японія планує створити ракету з дальністю дії 400 км

Министерство обороны Японии планирует заняться разработкой крылатой ракеты с дальностью действия 400 км. Как информирует РБК-Украина, об этом сообщает японская газета Yomiuri со ссылкой на правительственных чиновников.

Отмечается, что такими ракетами планируются оснастить истребители Военно-вохдушных сил страны. Предполагается, что они смогут таким образом атаковать корабли противника вне пределов досягаемости противовоздушной обороны.

Подобная разработка станет первой в Японии. Развитие крылатых ракет собственной разработки одобрил кабинет министров страны как один из пунктов в новом плане обороны.

Напомним, в августе 2019 года Соединенные Штаты Америки намерены испытать крылатую ракету наземного базирования. Дальность полета такой ракеты - около 1000 километров.