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Японія перегляне стратегію нацбезпеки через зростаючу напористість Китаю, - ЗМІ

Автор: Наталья Скороход

Японія перегляне Стратегії національної безпеки в наступному 2022 році. Причиною стала зростаюча напористість Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Урядові джерела повідомили виданню, що нова стратегія буде розрахована на період близько 10 років. Її переглянуть вперше з грудня 2013 року з часу правління прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

засіданні Ради національної безпеки, Кішіда дав вказівку почати роботу по внесенню поправок. Він розпорядився, щоб чиновники вивчили варіанти, включаючи пропозицію про те, щоб країна отримала можливість наносити удари по базах противника.

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Японія