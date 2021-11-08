Японія перегляне стратегію нацбезпеки через зростаючу напористість Китаю, - ЗМІ

Урядові джерела повідомили виданню, що нова стратегія буде розрахована на період близько 10 років. Її переглянуть вперше з грудня 2013 року з часу правління прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

засіданні Ради національної безпеки, Кішіда дав вказівку почати роботу по внесенню поправок. Він розпорядився, щоб чиновники вивчили варіанти, включаючи пропозицію про те, щоб країна отримала можливість наносити удари по базах противника.