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Японія перегляне стратегію нацбезпеки через зростаючу напористість Китаю, - ЗМІ

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Японія, Понеділок 08 листопада 2021 05:26
Японія перегляне стратегію нацбезпеки через зростаючу напористість Китаю, - ЗМІ Фото: Японія перегляне стратегію нацбезпеки (wikimedia.org)
Автор: Наталья Скороход

Японія перегляне Стратегії національної безпеки в наступному 2022 році. Причиною стала зростаюча напористість Китаю.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Japan times.

Урядові джерела повідомили виданню, що нова стратегія буде розрахована на період близько 10 років. Її переглянуть вперше з грудня 2013 року з часу правління прем'єр-міністра Сіндзо Абе.

Уряд розгляне керівні принципи програми національної оборони, в яких намічаються цілі з нарощування обороноздатності на наступні п'ять років.

Прем'єр-міністр Фуміо Кішіда в парламенті заявив, що уряд перегляне стратегію і два документи про нарощування оборони. На засіданні Ради національної безпеки, Кішіда дав вказівку почати роботу по внесенню поправок. Він розпорядився, щоб чиновники вивчили варіанти, включаючи пропозицію про те, щоб країна отримала можливість наносити удари по базах противника.

За словами джерел, ситуація з безпекою в Японії погіршилася більше, ніж очікувалося, коли були опубліковані керівні принципи у 2013 році. При цьому Китай все частіше демонструє гегемоністську поведінку.

Зміни, швидше за все, будуть внесені після виборів наступного літа в Палату радників, верхню палату парламенту.

"Було б важко (внести поправки) до виборів", - сказав високопоставлений чиновник в канцелярії прем'єр-міністра.

За словами джерел, уряд розраховує прийняти рішення Кабінету міністрів щодо переглянутих документів після збору думок експертів у галузі національної безпеки та інших областях.

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