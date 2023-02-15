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Япония передаст Украине 10 млн долларов на проекты UNESCO: куда направят средства

Фото: Япония передаст Украине 10 млн долларов на проекты UNESCO (facebook.com/edzhaparova)
Автор: Константин Широкун

Правительство Японии выделит Украине финансовую помощь, которую направят на сохранение архитектурного наследия и образовательные проекты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook замминистра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой.

Сообщается, что проект нацелен на поддержку и восстановление Украины в области культуры, образования и коммуникаций и состоит из трех компонентов.

  • Реагирование на чрезвычайные ситуации по объектам всемирного наследия и культурным ценностям: оценка вреда и защита. Бюджет - ориентировочно 4 млн долларов. Ожидается, что средства будут направлены на продолжение реставрационных работ Киево-Печерской лавры и центра Чернигова, два собора которого внесены в Предварительный список ЮНЕСКО.
  • Ментальное здоровье и психологическая помощь. Бюджет – ориентировочно 3,4 млн долларов. Проект нацелен на уменьшение негативных последствий войны для психического здоровья школьников и предоставление им психологической и психосоциальной поддержки.
  • Поддержка журналистов. Бюджет – ориентировочно 1 млн долларов. Реализация проекта направлена на содействие безопасности журналистов в условиях войны.

Напомним, что Япония выделила 170 млн долларов на реализацию проектов экстренного восстановления, в том числе восстановление критической инфраструктуры Украины.

Также сообщалось, что Япония передала Украине портативное оборудование для телевещания, которое будет использовано взамен поврежденного ракетным ударом РФ в Киевском телецентре.

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