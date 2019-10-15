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Японія схвалила проект про ратифікацію торговельної угоди з США

Новини » В світі    15.10.2019 - 10:13
Японія схвалила проект про ратифікацію торговельної угоди з США
Фото: президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (AP)

В Японії планують, що угода набуде чинності з 1 січня

Кабінет міністрів Японії схвалив проект резолюції про ратифікацію торгового угоди з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське Mainichi.

Повідомляється, що далі угоду має схвалити парламент. Очікується, що це відбудеться до кінця грудня, щоб угоди набула чинності з 1 січня 2020 року.

"Сьогодні в ході засідання кабінету міністрів було схвалено проект резолюції про ратифікацію нового торгового угоди з США, укладеного в кінці вересня. Ми внесемо його на розгляд парламенту", - генеральний секретар кабміну Японії Есихидэ Суга.

Нагадаємо, у вересні президент США анонсував підписання торгової угоди з Японією. зокрема, обмежена торгова угода знижує тарифи на американські сільськогосподарські товари, японські верстати та інші продукти, а також про запобігання загрози підвищення мит на автомобілі в США.

На початку жовтня Міністр закордонних справ Японії Тошимицу Мотегі заявив, що Японія готова ввести угоду в дію якомога швидше після підписання.

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