Японія схвалила проект про ратифікацію торговельної угоди з США

Фото: президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе (AP)

В Японії планують, що угода набуде чинності з 1 січня

Кабінет міністрів Японії схвалив проект резолюції про ратифікацію торгового угоди з США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на японське Mainichi.

Повідомляється, що далі угоду має схвалити парламент. Очікується, що це відбудеться до кінця грудня, щоб угоди набула чинності з 1 січня 2020 року.

"Сьогодні в ході засідання кабінету міністрів було схвалено проект резолюції про ратифікацію нового торгового угоди з США, укладеного в кінці вересня. Ми внесемо його на розгляд парламенту", - генеральний секретар кабміну Японії Есихидэ Суга.

Нагадаємо, у вересні президент США анонсував підписання торгової угоди з Японією. зокрема, обмежена торгова угода знижує тарифи на американські сільськогосподарські товари, японські верстати та інші продукти, а також про запобігання загрози підвищення мит на автомобілі в США.

На початку жовтня Міністр закордонних справ Японії Тошимицу Мотегі заявив, що Японія готова ввести угоду в дію якомога швидше після підписання.