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Японія звернулася в Гаазький трибунал через агресію РФ проти України

Автор: Антон Федорців

Міністерство закордонних справ Японії ініціювало звернення Міжнародного кримінального суду в Гаазі щодо російської агресії проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

"Воєнні дії Росії на території України є спробою змінити статус-кво в регіоні силовими методами, вони розхитують основи світового порядку. Подібні дії є абсолютно неприпустим порушенням міжнародного права", – йдеться в заяві відомства.

Напередодні Японія вирішила передати обмундирування Збройним силам України. На такий крок офіційний Токіо пішов уперше в своїй історії.

Нагадаємо, що НАТО не миритиметься зі спробами Росії зірвати постачання озброєння до України країнами-членами альянсу.

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