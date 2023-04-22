Япония направила во Всемирный банк почти полмиллиарда долларов для Украины

Правительство Японии объявило о взносе в размере 471 миллиона долларов США в Целевой фонд поддержки, восстановления, реконструкции и реформирования Украины в поддержку оказания помощи Украине.

Этот взнос является частью обязательств в размере 5,5 миллиарда долларов США, которые Япония взяла в феврале, чтобы помочь в восстановлении разрушенной инфраструктуры и поддержать народ Украины в восстановлении.

Из обещанной суммы, 5 миллиардов долларов США это кредитное покрытие, которое поддержит займы Всемирного банка для Украины в следующем году.

"Япония продолжает поддерживать Украину и украинский народ... Мы тесно сотрудничаем со Всемирным банком в оказании поддержки Украине. Мы ожидаем, что наши взносы будут эффективно использованы для удовлетворения наиболее насущных потребностей Украины по ремонту критически важной инфраструктуры", - заявил Кентаро Огата, заместитель министра финансов Японии по международным вопросам.

Напомним, на днях премьер-министр Украины Денис Шмигаль назвал проекты в обновлении Украины, которые профинансирует Всемирный банк.

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