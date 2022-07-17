Японія має намір зберегти частку в російському енергетичному проекті "Сахалін-2"

Японія вирішила зберегти свою частку в проекті з видобутку нафти і зрідженого природного газу "Сахалін-2" на Далекому Сході Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

На зустрічі в п'ятницю прем'єр-міністр Фуміо Кісіда і міністр економіки, торгівлі і промисловості Коїті Хагіуда затвердили план збереження інтересів Японії в проекті "Сахалін-2".

Згідно з планом, Mitsui & Co і Mitsubishi Corp збережуть за собою 12,5% і 10% акцій відповідно, попри підписання президентом Росії Володимиром Путіним указу про створення нової операційної компанії для посилення контролю над проектом. Невідомо, чи зможе Токіо зберегти свої частки, оскільки останнє слово про продовження інвестицій двох японських торгових домів буде за Москвою.

Уряд Кісіди підкреслив необхідність збереження частки участі в нафтогазових проектах на шельфі Сахаліну, оскільки вони життєво важливі для забезпечення стабільних поставок енергоресурсів в умовах різкого зростання цін на енергоносії.

"Сахалін-2", який почав експорт СПГ в 2009 році, має річну потужність виробництва близько 10 мільйонів тонн газу, при цьому Японія, Китай і Південна Корея входять в число основних імпортерів. Із загального обсягу Японія імпортує близько 6 млн тонн.