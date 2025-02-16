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Япония пытается добиться освобождения от взаимных тарифов Трампа

Воскресенье 16 февраля 2025 06:45
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Япония пытается добиться освобождения от взаимных тарифов Трампа Фото: глава МИД Японии пообщался с Марко Рубио (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Япония попросила США освободить ее от так называемых ответных пошлинах. Речь идет о тарифах, которые президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует ввести в этом году.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

В частности, глава МИД Японии Такеши Ивая во время встречи с госсекретарем США Марко Рубио на Мюнхенской конференции по безопасности добивался исключения страны из-под пошлин.

"Я передал Рубио свои мысли о том, что Япония не должна быть одной из стран, подпадающих под действие взаимных тарифов", - сказал он.

Также Ивая поднял вопрос об автомобильных пошлинах и потребовал исключения из 25% тарифа, который США будут взимать с импортной продукции из стали и алюминия.

Кроме того, Ивая встретился на Мюнхенской конференции по безопасности с министром иностранных дел Южной Кореи Чо Тэ Юлем, чтобы подтвердить трехстороннее партнерство между США, Японией и Кореей.

Bloomberg пишет, что Чо стремился к поддержке и сотрудничеству в рамках партнерства по безопасности минералов, направленного на создание надежных цепочек поставок.

На той же конференции Ивая и другие министры иностранных дел стран G7 подчеркнули поддержку своих стран в отношении Украины, одновременно подтвердив необходимость разработки надежных мер глобальной безопасности и денуклеаризации Северной Кореи.

Напомним, чуть более недели назад глава японского правительства Сигэру Исиба прибыл в Штаты для встречи с президентом США Дональдом Трампом. Ожидалось, что они обсудят углубление сотрудничества в области обороны и экономики.

Также мы писали, что Япония обратилась к Трампу с просьбой исключить японские компании из-под действия тарифов на сталь и алюминий, которые вступят в силу 12 марта.

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Соединенные Штаты Америки Великобритания Дональд Трамп Мюнхенская конференция по безопасности
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