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Япония может отправить Украине транспортные средства и строительную технику

Фото: Премьер-министр Японии Фумио Кисида (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Правительство Японии рассматривает возможность отправки Украине транспортных средств и строительной техники в качестве гуманитарной помощи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление премьер-министра Японии Фумио Кисиды, которое приводит Nikkei Asia.

"Я хотел бы рассмотреть вопрос о предоставлении поддержки транспортным средствам и строительной технике", - заявил Кисида.

Премьер добавил, что эта техника может использоваться в Украине для разборки завалов, а также в процессе разминирования территорий.

"Точное реагирование на нужды - типичная для Японии скрупулезная поддержка", - пояснил Кисида.

Напомним, что премьер-министр Японии Фумио Кисида и его польский коллега Матеуш Моравецкий договорились совместно усилить поддержку Украины и ввести новые санкции против РФ.

Также японский премьер-министр заявил, что Токио выделит 30 миллионов долларов на закупку Украине нелетального вооружения.

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