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Япония инициирует новые санкции стран G7 против России, - премьер-министр

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кишида (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Япония планирует предложить странам G7 ввести более жесткие санкции против России и возглавит обсуждение восстановления Украины.

Об этом заявил премьер-министр Японии Фумио Кишида, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Japan Today.

По словам премьера, Япония также будет сотрудничать с другими странами "Большой семерки" и более широким международным сообществом в дальнейшей поддержке Украины.

Кишида также отметил, что МИД Японии изучает, когда оно сможет вновь открыть свое посольство в Киеве, что, по его словам, важно для тесных контактов между Японией и Украиной.

Напомним, что Япония предоставила Украине около десятка беспилотников с камерами наблюдения. Токио также поставила несколько фургонов для перевозки личного состава и продовольствия.

Также ранее стало известно, что Япония призвала Россию исключить районы вокруг Курильских островов для проведения военных учений, которые считаются спорной территорией.

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ЯпонияG7Вторжение России в Украину