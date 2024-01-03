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Япония хочет передать Украине технологии по производству биотоплива

Архивное фото: Япония хочет передать Украине технологии по производству биотоплива (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Япония хочет передать Украине технологии, связанные с возобновляемыми источниками энергии. Речь идет о производстве биотоплива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Tokyo Shimbun.

"Правительство начало координировать усилия по предоставлению Украине технологий, связанных с возобновляемыми источниками энергии, в качестве меры поддержки Украины, продолжающей подвергаться вторжению со стороны России", - говорится в материале.

Издание отмечает, что проект основан на технологии производства биотоплива, и для Украины, аграрной страны с богатыми сырьевыми ресурсами, было установлено, что он приведет к индустриализации для восстановления. 

Планируется представить это как уникальный план вклада на "Японско-украинской конференции по содействию экономической реконструкции", которая состоится в Японии 19 февраля. Целью является достижение соглашения между украинской стороной и японским поставщиком технологий.

Что еще известно о помощи Японии

Япония, которая не в состоянии оказать военную поддержку, как Европа и США, сделает упор на восстановление и реконструкцию Украины. Предполагается, что японские компании предоставят технологию производства и сопутствующее оборудование.

Биотопливо производят из сельскохозяйственных культур и отходов животноводства. Поскольку оно используется для производства электроэнергии, оно привлекает внимание как технология, способствующая декарбонизации.

"Если бизнес заработает, он станет многообещающим экспортным товаром", - сказал представитель японского правительства.

Они также рассматривают возможность будущего экспорта в Европу, что, как они надеются, поможет Украине заработать иностранную валюту. Сейчас правительство прислушивается к пожеланиям украинской стороны перед созданием Совета содействия реконструкции.

Помощь Украине

Напомним, 7 декабря премьер-министр Японии Фумио Кисида сообщил о готовности его страны выделить для Украины 4,5 миллиарда долларов. Эти средства будут ориентированы на восстановление страны от последствий русской злости.

Уже в конце декабря государственный бюджет Украины получил около 950 млн. долларов от Японии в рамках проектов Всемирного банка на восстановление и социальную защиту.

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