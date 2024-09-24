Япония готовит новый пакет энергетической помощи Украине: что туда войдет

Среди тем обсуждения сторон было сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

"Зеленский также рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование", - говорится в сообщении ОП.

Также отмечается, что глава государства отметил главу правительства Японии орденом Ярослава Мудрого I степени.

"Очень рад нашей встрече. И эта награда не только от меня - от всего украинского народа. Мы очень благодарны за столь сильную поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 млрд евро, а также за поддержку санкций против РФ. Глава государства подчеркнул, что "важно продолжать работу по блокированию всех щелей, которые Россия использует для обхода санкций".

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