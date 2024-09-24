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Япония готовит новый пакет энергетической помощи Украине: что туда войдет

Фото: премьер-министр Японии Фумио Кишида и президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Мария Кучерявец

Президент Владимир Зеленский и премьер-министр Японии Фумио Кишида встретились на полях Генеральной Ассамблеи ООН. Последний рассказал о новом пакете энергетической помощи для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт ОП.

Среди тем обсуждения сторон было сотрудничество с партнерами в G7 и ЕС для создания практического механизма, который позволит получить 50 млрд долларов за счет замороженных российских активов.

"Зеленский также рассказал об актуальной ситуации в энергетике. Фумио Кишида заявил, что Япония готовит новый пакет энергетической помощи, в который войдут трансформаторы, генераторы и другое оборудование", - говорится в сообщении ОП.

Также отмечается, что глава государства отметил главу правительства Японии орденом Ярослава Мудрого I степени.

"Очень рад нашей встрече. И эта награда не только от меня - от всего украинского народа. Мы очень благодарны за столь сильную поддержку Украины, украинцев с самого начала полномасштабного вторжения", - сказал Зеленский.

Он также поблагодарил Японию за финансовую и гуманитарную помощь на сумму более 12 млрд евро, а также за поддержку санкций против РФ. Глава государства подчеркнул, что "важно продолжать работу по блокированию всех щелей, которые Россия использует для обхода санкций".

Помощь Украине от Японии

Напомним, что с начала российской агрессии Япония поддерживает Украину. В частности, японское правительство ввело санкции в отношении России. Также Токио критиковал РФ, заявив, что она нарушает территориальную целостность и суверенитет Украины.

Кроме того, с начала полномасштабной войны Токио предоставило Киеву разнообразную поддержку более чем на 10 миллиардов долларов. Финансовая помощь страны направлена на поддержку украинского государственного бюджета, финансирование социальной сферы и восстановление. Также японская сторона активно поддерживает украинских беженцев.

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