Японія доставила до Польщі першу партію оборонної техніки для України

Літак КС767 військово-повітряних Сил самооборони Японії повернувся на базу Комакі вранці 13 березня. Він доставив до Польщі першу партію оборонної техніки для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo News .

Зазначається, що транспортний літак вилетів у ніч на 8 березня. Через два дні, 10 березня, з Японії вилетів ще один літак, з другою партією допомоги для України.

Напередодні міністр оборони Японії Нобуо Кісі повідомив, що японський уряд вирішив виділити Україні в якості допомоги бронежилети, захисні шоломи, теплий одяг, апаратуру для фото і відео знімання, а також намети, електрогенератори і санітарні засоби.