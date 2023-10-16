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Япония поможет Украине разминировать освобожденные территории и восстанавливать агросектор

Иллюстративное фото: Япония поможет Украине разминировать освобожденные территории (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Япония и Украина будут сотрудничать в вопросах восстановления и разминирования освобожденных от российской оккупации территориях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минагрополитики.

Как рассказали в министерстве, основной проблемой украинских аграрии являются заминированные поля. Однако в Японии пообещали помочь в вопросе гуманитарного разминирования и возобновлении агросектора.

Поддержка фермеров включает непосредственное финансирование и ресурсную помощь семенами, удобрениями. Такая помощь планируется со следующего года за средства Европейского Союза. В проекте бюджета на 2024 год запланированы выплаты в поддержку аграриев на деоккупированных территориях - почти 800 млн гривен. Украине ЕС. Это безвозвратная помощь для сельхозпредпринимателей", - отметил заместитель Министра аграрной политики и продовольствия Украины Тарас Высоцкий.

Помощь Украине от Японии

7 октября Украина и Япония начали первый раунд переговоров о гарантиях безопасности. Восточноазиатское государство стало четвертым после США, Великобритании и Канады, которое начало соответствующие переговоры с Киевом.

Также Тоико ввел дополнительные санкции против России после того, как страны-члены G7 договорились усилить меры по наказанию Москвы за развязанную войну против Украины.

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