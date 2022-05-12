Японія домовилася про подальшу співпрацю з ЄС щодо боротьби з агресією Росії
Японія і Європейський союз домовилися про подальшу співпрацю в боротьбі з Росією через її вторгнення в Україну, заявив прем'єр-міністр Фуміо Кісіда. Санкції проти Москви будуть посилюватися.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн, голова Європейської ради Шарль Мішель і Кісіда заявили на спільній пресконференції в Токіо, що продовжать переговори про шляхи максимізації свого партнерства для боротьби з Росією в таких областях як енергетика.
"Ми вітаємо все більш жорстку позицію Японії щодо Росії", - сказала фон дер Ляйєн.
Раніше повідомлялося, що Японія оголосила нові санкції проти 133 осіб з Російської Федерації та "ЛДНР" через війну проти України. Також в список включили 70 компаній.
До цього Японія заявила, що єдина з іншими країнами G7 у рішенні відмовитися від імпорту російської нафти.
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