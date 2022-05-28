Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців з України

Міністерство праці Японії заявило, що компанії, які наймають українських переселенців, матимуть право на отримання грантів у розмірі до 600 тисяч ієн (140 тисяч гривень).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today .

Українські евакуйовані віком до 65 років будуть включені в систему заохочувальних грантів, що охоплює працевлаштування літніх людей, людей з інвалідністю та матерів-одиначок.

Гранти, дійсні протягом року, складуть 600 000 ієн (140 тисяч гривень) для малого та середнього бізнесу, а також 500 000 ієн (116 тисяч гривень) для великих компаній. З початку російського вторгнення до Японії прибуло 1055 переселенців з України.