Японія платитиме компаніям за працевлаштування переселенців з України

Міністерство праці Японії заявило, що компанії, які наймають українських переселенців, матимуть право на отримання грантів у розмірі до 600 тисяч ієн (140 тисяч гривень).
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Japan Today.
Українські евакуйовані віком до 65 років будуть включені в систему заохочувальних грантів, що охоплює працевлаштування літніх людей, людей з інвалідністю та матерів-одиначок.
Гранти, дійсні протягом року, складуть 600 000 ієн (140 тисяч гривень) для малого та середнього бізнесу, а також 500 000 ієн (116 тисяч гривень) для великих компаній. З початку російського вторгнення до Японії прибуло 1055 переселенців з України.
Раніше ми повідомляли, що Японія розширила санкційний список товарів, заборонених до експорту в Росію. До переліку включили високотехнологічне обладнання, в тому числі 3D-принтери та обладнання для проведення квантових обчислень.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.