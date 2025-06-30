Япония берет под прицел глобальное потепление: что известно

Япония осуществила запуск Глобального спутника наблюдения за парниковыми газами и круговоротом воды, известного как IBUKI GW.

Запуск состоялся из космического центра Танэгасима в 1:33 ночи по местному времени (16:33 по Гринвичу в субботу). Уже через 18 минут после старта станция JAXA в Мингеню, Австралия, получила телеметрические данные, которые подтвердили полное развертывание солнечных батарей спутника.

Дополнительные данные, поступившие в 2:12 ночи со спутниковой станции Тролль в Антарктиде, показали, что аппарат успешно перешел в режим захвата Солнца и работает в штатном режиме, сообщили в JAXA.

Агентство также отметило, что вместе с Mitsubishi Electric Corporation и другими партнерскими организациями продолжит эксплуатацию спутника для сбора критически важных данных об изменении климата и его последствиях для планеты.

Запуск IBUKI GW является важным шагом в глобальном мониторинге парниковых газов и изучении процессов, влияющих на климат Земли, что имеет особое значение на фоне растущего климатического кризиса.