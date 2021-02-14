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В Японії зафіксували повторний землетрус

Автор: РБК-Україна

У неділю, 14 лютого, в японській префектурі Фукусіма зафіксували повторний землетрус магнітудою 5,2. Осередок землетрусу знаходився на глибині 50 кілометрів під водою.

Про це повідомляє Японське метеорологічне агентство.

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Землетрус стався близько 9:30 за київським часом.

Поштовхи силою до 4 балів відчули в префектурах Фукусіма і Міягі. Загрозу цунамі не оголошували.

Нагадаємо, 13 лютого близько 16:07 за київським часом, в Японії зафіксували землетрус магнітудою 7.0 - 7.3. Воно сталося неподалік від префектури Фукусіма.

За даними місцевих сейсмологів, цей землетрус могло бути афтершоком великого землетрусу 2011 року. Тоді від наслідків загинули понад 15 тисяч людей, були зруйновані ряд населених пунктів, а також сталася аварія на атомній електростанції Фукусіма-1.

Її наслідки ліквідовують досі. В цей раз землетрус не призвело до надзвичайних подій на Фукусіма-1 і Фукусіма-2.

За останніми даними, в результаті землетрусу постраждали понад 120 людей.

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