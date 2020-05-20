В Японії провели успішний запуск космічного корабля на орбіту МКС

Японський вантажний космічний корабель HTV-9 успішно вийшов на орбіту. Він прямує до Міжнародної космічної станції (МКС) для доставки близько 4 тонн вантажу.

Про це повідомили в прес-службі Національного управління США з аеронавтики і дослідженню космічного простору (NASA).

Повідомляється, що запуск космічного корабля був здійснений в середу, 20 травня, о 20:31 з космодрому на острові Танегасіма (Японія). Стиковка запланована на 25 травня.

Корабель повинен доставити на МКС близько 4 тонн вантажу, серед якого продовольство, а також обладнання та матеріали для проведення наукових досліджень.

Раніше РБК-Україна писало, що компанія SpaceX відклала запланований на 17 травня пуск нової партії інтернет-супутників системи Starlink. Пуск був скасований із-за перенесення старту ракети Atlas V з секретним військовим безпілотним кораблем X-37B.

Також повідомлялося, що в лютому був проведений успішний запуск ракети-носія середнього класу "Антарес" американсько-українського виробництва. Запуск ракети відбувся в Центрі космічних польотів на острові Уоллопс (штат Вірджинія, США).