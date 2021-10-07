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На півдні Хорватії стався землетрус

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Далмація, Четвер 07 жовтня 2021 08:44
На півдні Хорватії стався землетрус Фото: на півдні Хорватії стався землетрус (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

На півдні Хорватії стався землетрус. Магнітуда підземних поштовхів становила 5,1 балів.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Volcano Discovery.

Підземні поштовхи були зафіксовані о 19:57 за UTC.

Епіцентр землетрусу знаходився в 40 кілометрах на північний схід від міста Спліт. Його вогнище розташовулося на глибині п'яти кілометрів.

Поштовхи відчувалися в Спліті, Макарській, Шибенику, на Хварі, в інших містах регіону, та в районах Боснії і Герцеговини поблизу кордону із хорватською Далмацією.

Повідомлень про жертви і руйнування в результаті поштовхів немає.

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