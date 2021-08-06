В Японії вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми

Хвилина мовчання була оголошена по всій країні о 08:15 за місцевим часом (02: 15 за Києвом) - точно в момент вибуху бомби 6 серпня 1945 року.

Відлік її за традицією ведеться ударами дзвону. Потім мер Хіросіми Кадзумі Мацуї зачитає декларацію миру. Також з промовою виступить прем'єр-міністр Есіхіде Суга.

Через ситуацію з коронавірусом пам'ятні заходи проходять в усіченому форматі.

Атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі - єдині в історії людства приклади бойового використання ядерної зброї. Вони були здійснені збройними силами США на завершальному етапі Другої світової війни. Офіційно, метою бомбардувань було прискорення капітуляції Японії.

Вранці 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник B-29 Enola Gay під командуванням полковника Пола Тіббетса скинув на японське місто Хіросіма атомну бомбу Little Boy еквівалентом від 13 до 18 кілотонн тротилу. Три дні потому, 9 серпня 1945, атомна бомба Fat Man була скинута на місто Нагасакі пілотом Чарльзом Суїні, командиром бомбардувальника B-29 Bockscar.

15 серпня 1945 Японія оголосила про свою капітуляцію. Акт про капітуляцію, що формально закінчив Другу світову війну, був підписаний 2 вересня 1945 року.

Унаслідок вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму, в один день, за різними оцінками, загинули від 70 тис.до 100 тис. осіб. До кінця 1945 року кількість жертв зросла до 140 тис.за рахунок тих, хто помер у госпіталях від отриманих ран і опромінення.