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В Японії вшанували пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми

Автор: Артур Родивилов

Жителі Японії в п'ятницю вшанували хвилиною мовчання пам'ять жертв атомного бомбардування Хіросіми, здійсненого США 76 років тому. Меморіальна церемонія з нагоди цієї трагічної дати проходить у парку Миру в центрі міста.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Kyodo.

Хвилина мовчання була оголошена по всій країні о 08:15 за місцевим часом (02: 15 за Києвом) - точно в момент вибуху бомби 6 серпня 1945 року.

Відлік її за традицією ведеться ударами дзвону. Потім мер Хіросіми Кадзумі Мацуї зачитає декларацію миру. Також з промовою виступить прем'єр-міністр Есіхіде Суга.

Через ситуацію з коронавірусом пам'ятні заходи проходять в усіченому форматі.

Атомні бомбардування Хіросіми та Нагасакі - єдині в історії людства приклади бойового використання ядерної зброї. Вони були здійснені збройними силами США на завершальному етапі Другої світової війни. Офіційно, метою бомбардувань було прискорення капітуляції Японії.

Вранці 6 серпня 1945 року американський бомбардувальник B-29 Enola Gay під командуванням полковника Пола Тіббетса скинув на японське місто Хіросіма атомну бомбу Little Boy еквівалентом від 13 до 18 кілотонн тротилу. Три дні потому, 9 серпня 1945, атомна бомба Fat Man була скинута на місто Нагасакі пілотом Чарльзом Суїні, командиром бомбардувальника B-29 Bockscar.

15 серпня 1945 Японія оголосила про свою капітуляцію. Акт про капітуляцію, що формально закінчив Другу світову війну, був підписаний 2 вересня 1945 року.

Унаслідок вибуху атомної бомби, скинутої на Хіросіму, в один день, за різними оцінками, загинули від 70 тис.до 100 тис. осіб. До кінця 1945 року кількість жертв зросла до 140 тис.за рахунок тих, хто помер у госпіталях від отриманих ран і опромінення.

Мер Хіросіми в кінці липня направив лист голові Міжнародного олімпійського комітету (МОК) Томасу Баху з проханням організувати в цей день в рамках ігор хвилину мовчання в пам'ять про жертви бомбардування. Однак МОК прийняв рішення не влаштовувати окрему хвилину мовчання за жертвами атомного бомбардування в Хіросімі.

Організатори пояснили це ситуацією, що склалася з Олімпіади у Ріо-де-Жанейро традицією, згідно з якою спортсмени віддають данину пам'яті жертвам різних трагедій в історії людства в рамках церемонії закриття Ігор. Очікується, що це буде зроблено і в ході церемонії закриття літніх Олімпійських ігор в Токіо, яка відбудеться 8 серпня.

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