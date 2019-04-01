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В Японії оголосили назву ери правління нового імператора


Правління нового імператора Японії пройде в епоху Рейву

В Японії назвали епоху правління нового імператора країни - епоху Рейву. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на телерадіокомпанію NHK.

Назву епохи вперше в історії Японії оголосили заздалегідь. Наслідний принц Нарухіто, якому зараз 59 років, вступить на престол 1 травня. Після цього в країні почне діяти нова ера.

На церемонії головний секретар кабінету міністрів Японії Есіхіде Суга підняв табличку з двома ієрогліфами, які можна перекласти як "порядок і гармонія". Більш точне тлумачення пізніше роз'яснить прем'єр-міністр Японії Сіндзо Абе. Ці два ієрогліфа в Японії пізніше будуть використовуватися при карбуванні монет і виробництві календарів.

Назва епохи, в яку належить правити кронпринцу Нарухіто, затвердила рада з почесних членів японського суспільства, серед яких відомі вчені, експерти, письменники і впливові представники ділових кіл.

Нинішня ера Хейсей (в перекладі - встановлення миру), почалася 7 січня 1989 року. Імператор Акіхіто, який править весь цей час, зречеться престолу 30 квітня.

Нагадаємо, два роки тому виступ імператора Японії Акіхіто 23 грудня 2017 року зібрав рекордну кількість людей.

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