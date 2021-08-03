ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Японії виявили високу патогенність штаму "Дельта"

Новость на русском →
Японія, Вівторок 03 серпня 2021 05:43
В Японії виявили високу патогенність штаму "Дельта" Фото: вчені провели нове дослідження штаму "Дельта" (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Група фахівців з Токійського університету вважає, що штам коронавірусу " Дельта" є найбільш патогенним серед інших варіантів нового коронавірусу. Вони провели дослідження, в ході якого штучно створили віруси, що несуть мутацію P681R

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.

Це найбільш характерна мутація для всіх штамів індійської варіації COVID-19.

Відомо, що зараження коронавірусом призводить до руйнування клітин, які потім зливаються в єдину масу (так звані синтіціі).

В ході експериментів за участю гризунів японські фахівці виявили, що зараження "Дельта"-штамом призводить до підвищеного обсягу синтіціев, який в 2,7 рази перевищує по масі аналогічні освіти при інфікуванні іншими варіантами коронавірусу.

Саме цей фактор викликає, на думку вчених, велику схильність до різного роду патологій.

Крім того, тварини, заражені вірусом з мутацією P681R, втрачали у вазі на 4,7-6,9% більше, ніж гризуни з різними штамами.

Раніше ми повідомляли, що "Дельта" - штам став найпоширенішим варіантом COVID - 19 в США.

Читайте РБК-Україна в Google News
Коронавірус
NEWS
Київ готується до гіршого сценарію через COVID. Рубан розповів, як можна уникнути "червоної зони"
Київ готується до гіршого сценарію через COVID. Рубан розповів, як можна уникнути "червоної зони"
DAILY
Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Нова хвиля. Чи загрожує Україні сплеск епідемії коронавірусу через штам "Дельта"