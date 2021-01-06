В Аргентині зіпсувалися сотні доз російської вакцини

Фото: вакцина (РБК-Україна)

В Аргентині 400 доз російської вакцини від коронавірусу "Супутник V" виявилися непридатними для використання. Наразі влада з'ясовує, чи зіпсували препарат спеціально.

Про це повідомляє газета Nacion.

Як повідомляється, інцидент стався в муніципалітеті Олаваррія, провінція Буенос-Айрес, через збій при зберіганні в холодильних камерах.

Зазначається, що генеральний прокурор судового департаменту муніципалітету Асуль Марсело Собріно, який займається цією справою, розглядає дві причини зупинки в роботі холодового ланцюга. Перша з них - це технічний збій, а друга - навмисна зміна налаштувань температури з метою псування.

Глава профспілки робітників муніципалітету Олаваррія Хосе Ступпія виключив можливість саботажу. На його думку, причиною збою стала недбалість місцевої влади, яка з самого початку привезла вакцину в непристосовану для правильного зберігання лікарню.

Нагадаємо, раніше угорський міністр закордонних справ Петер Сійярто заявив, що Угорщина отримала шість тисяч доз російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

У Всесвітній організації охорони здоров'я заявили, що поки рано говорити про те, що російську вакцину від коронавірусу можна використовувати по всьому світу. Пізніше в ВООЗ почали переговори з РФ про вакцину.