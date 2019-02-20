В Японії під час навчань розбився винищувач

На борту бойового літака було дві людини

В Японии в среду утром, 20 января, во время летной подготовки исчез с радаров истребитель-бомбардировщик F-2 Воздушных сил самообороны. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на NHK.

На борту боевого самолета находились два человека, которых позже обнаружили живыми на спасательной шлюпке.

По информации издания, самолет F-2 взлетел с военной базы Цуики в префектуре Фукуока в составе еще двух истребителей.

Они направлялись в префектуру Ямагути, где потерпел крушение истребитель, для участия в учениях.

Причины крушения истребителя-бомбардировщика пока неизвестны, ведутся поиски упавшего самолета.

Напомним, 19 февраля во время тренировочного полета столкнулись два реактивных штурмовика Hawk Mk-132 пилотажной группы индийских ВВС. Катастрофа произошла над авиабазой в городе Бангалор, где авиагруппа готовилась к выступлению на шоу в среду в рамках выставки Aero India.