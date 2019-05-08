У Японії автомобіль в'їхав у натовп дітей

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Постраждали щонайменше 13 дітей

В японському місті Оцу автомобіль врізався в натовп вихованців дитячого садка, в результаті чого 13 дітей було госпіталізовано. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NHK.



Постраждали діти у віці двох і трьох років. Четверо з госпіталізованих дітей перебувають без свідомості. В даний час поліція з'ясовує обставини події.

Відомо, що на перехресті зіткнулися два автомобіля. Одне з авто, продовживши рух за інерцією, врізалося в групу дітей, яка перебувала на прогулянці разом з вихователями. У момент інциденту вони чекали зеленого світла світлофора, щоб перейти через шосе.

Раніше повідомлялося, що в турецькому Стамбулі пасажирський автобус врізався в пішоходів. Три людини отримали травми в результаті події. Водій втратив контроль над транспортним засобом, після чого протаранив п'ять машин і врізався в зупинку із пасажирами.

Нагадаємо, раніше у центрі Токіо (Японія) автомобіль виїхав на тротуар і врізався в натовп людей, в результаті чого постраждали 5 чоловік. За кермом був 79-річний чоловік, він переплутав педалі газу і гальма і врізався в натовп.