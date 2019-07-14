З понеділка Україну накриють дощі та грози

Погода в Україні 15-16 липня значно погіршиться, в більшості областей очікуються дощі та грози. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Українського Гідрометцентру.

За прогнозом синоптиків, тиждень в Україні розпочнеться дощами та грозами у західних, центральних, північних областях, також погіршення погоди очікується в Одеській області. Температура вдень коливатиметься від +19 до +26, вночі від +9 до +16. У Києві також очікується дощова погода.

Погода в Україні на 15 липня 2019

У вівторок, 16 липня, погодна ситуація знову погіршиться. Дощі з грозами накриють вже всю територію країни. У східних областях подекуди можливий град та шквали. Вдень від +20 до +26, вночі від +9 до +16.

Погода в Україні на 16 липня 2019

Нагадаємо, раніше в Укргідрометцентрі попередили про дощову погоду в деяких областях у неділю, 14 липня. За даними синоптиків, короткочасні дощі, а місцями з грозами, очікуються вдень у західних, північних та центральних областях. Температура вночі від +9 до +14 градусів, вдень до +25.