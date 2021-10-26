ru ua
Вт, 26 жовтня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору

З понеділка усі школи Львова переходять на дистанційне навчання

Новость на русском →
Вівторок 26 жовтня 2021 16:37
З понеділка усі школи Львова переходять на дистанційне навчання Фото: з понеділка усі школи Львова переходять на дистанційне навчання (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Комісія з питань ТЕБ та НС прийняла рішення запровадити дистанційне навчання для шкіл Львова після завершення канікул. Дитячі садочки працюватимуть й надалі в очному режимі.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку міського голови Львова Андрія Садового.

Після завершення канікул 1 листопада, початкова школа й старші класи переходять на дистанційне навчання.

"Комісія прийняла рішення, що з понеділка всі школяри переходять на дистанційне навчання. Це початкова школа і старші класи. Очно - лише наші дитсадочки", - заявив Садовий.

Нагадаємо, що РБК-Україна писало про те, що Львів може найближчим часом перейти до "червоної" зони.

Зокрема, РБК-Україна повідомляло про те, що у Львові планують обмежити масові заходи й господарську роботу 10 закладів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Львів школа
NEWS
Регіони локдауну. Куди пускають без COVID-документів у "червоній" зоні
Регіони локдауну. Куди пускають без COVID-документів у "червоній" зоні
DAILY
Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль
Олег Чернишкореспондент РБК-Україна Війна в мережі. Як Україна створює кібервійська і хто їхня головна ціль