У понеділок пасажирів метро у Києві побільшало: де обмежували вхід

У понеділок, 1 червня, пасажирів столичного метрополітену стало більше у зв'язку з відновленням приміського транспортного сполучення. На одній зі станцій метро діяло обмеження на вхід для жителів міста.

Про це у коментарі РБК-Україна розповіла речник метро Києва Наталія Макогон.

Вона зазначила, що обмеження на вхід діяли у годину пік на станції "Академмістечко".

"По пасажиропотоку за сьогодні ми отримаємо дані після завершення робочого дня, відповідно завтра вранці, але візуально - так, пасажирів стало більше. Сьогодні ми працювали на одні двері по станції "Академмістечко", оскільки більше було маршруток і наземного транспорту, який підвозив пасажирів. Це тривало недовго, у пікову годину", - повідомила речник.

Макогон у черговий раз наголосила на важливості маскового режиму. Вона нагадала, що такі обмеження, коли станція працює на одні або двоє дверей, запроваджуються для того, аби люди мали змогу дотриматися соціальної дистанції.

Також речник прокоментувала уточнююче питання щодо того, як часто не пускають до метро громадян без маски.

"Як показує практика, у людей маски є в наявності. Були разові випадки, коли люди заходили без масок, але коли їх зупиняє правоохоронець, одразу маска знаходиться… Таке враження, що люди хочуть щоб, біля кожного стояв правоохоронець. Але треба розуміти, що правоохоронцем є наше здоров'я", - підсумувала Макогон.

Нагадаємо, раніше у метрополітені прогнозували, що з 1 червня пасажирів побільшає через відкриття приміського сполучення.

Як писало РБК-Україна, після затримання "мінера" моста Метро в Києві столичний метрополітен відновив роботу в нормальному режимі, відкривши на вхід чотири станції.