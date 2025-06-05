Более тысячи ударов дронами: в Генштабе назвали самые горячие направления боев за день

Вдоль всей линии фронта с начала суток было зафиксировано 115 боевых столкновений. Силы обороны Украины продолжают сдерживать противника.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.
Отмечается, что сегодня, 4 июня, россияне нанесли один ракетный и 46 авиационных ударов, применив одну ракету и 55 КАБ. Кроме этого, россияне привлекли для поражения 1074 дронов-камикадзе и осуществили 3603 обстрела позиций наших войск и населенных пунктов.
На Харьковском направлении враг дважды пытался продвинуться вперед вблизи Волчанска, но получил отпор.
На Купянском направлении противник атаковал позиции ВСУ в районе Загрызово. Украинские защитники отбили две вражеские атаки.
На Лиманском направлении в течение суток российские захватчики 25 раз атаковали позиции украинцев в районах населенных пунктов Грековка, Новый Мир, Карповка, Липовое, Редкодуб и Торское.
На Северском направлении с начала суток произошло два боевых столкновения вблизи Белогоровки и Верхнекаменского. Обе попытки врага продвинуться вперед были успешно отражены нашими защитниками.
На Краматорском направлении Силы обороны успешно остановили восемь штурмов захватчиков в районах Курдюмовки, Орехово-Васильевки и в направлении Белой Горы, Маркового и Ступочек.
На Торецком направлении россияне 11 раз атаковали позиции Сил обороны. Свои усилия оккупанты сконцентрировали в районах населенных пунктов Торецк, Романовка и Русин Яр. Наши защитники успешно остановили все попытки противника продвинуться вперед.
На Покровском направлении захватнические подразделения пытались прорвать нашу оборону в районах населенных пунктов Малиновка, Гродовка, Лысовка, Новоукраинка, Удачное, Новосергиевка, Котляровка и Ореховое. Силы обороны сдерживают натиск противника и отбили 34 вражеские атаки, до сих пор продолжаются три столкновения.
На Курском направлении украинские защитники отбили 28 вражеских атак; три боевых столкновения продолжаются до сих пор. Также противник нанес 12 авиационных ударов, сбросив при этом 20 управляемых бомб, совершил 157 артиллерийских обстрелов.
Враг несет значительные потери - только на Покровском направлении украинские воины обезвредили 243 оккупанта, 126 из них - безвозвратно. Также уничтожены две единицы автомобильной техники, девять БпЛА, 11 мотоциклов, антенна РЭБ, антенна БпЛА и три укрытия личного состава; повреждены автомобиль и пять артиллерийских систем противника.
Напомним, что за прошедшие сутки потери российских захватчиков составили 1020 человек.
Также украинские воины обезвредили три танка, семь боевых бронированных машин, 88 артиллерийских систем, 176 беспилотных летательных аппаратов оперативно-тактического уровня, 123 единицы автомобильной техники, две единицы специальной техники и одну тяжелую огнеметную систему оккупантов.
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