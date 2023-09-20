Больше полутысячи оккупантов и почти 40 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 20 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы и 37 дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.23 ориентировочно составили:
Ситуация на фронте
По данным Генштаба ВСУ на утро, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. В частности, как отмечают в сводке Института изучения войны, ВСУ продвинулись вблизи Вербового Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области.
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