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Больше полутысячи оккупантов и почти 40 дронов. Генштаб обновил потери РФ в Украине

Фото: Генштаб ВСУ обновил данные по потерям РФ в Украине на 20 сентября (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Потери России в войне в Украине на утро среды, 20 сентября, составили 520 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 273980 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 34 артсистемы и 37 дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 20.09.23 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 273980 (+520) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 4635 (+7) ед.
  • боевых бронированных машин - 8868 (+17) ед.
  • артиллерийских систем - 6096 (+34) ед.
  • РСЗО - 779 (+1) ед.
  • средства ПВО - 526 ед.
  • самолетов – 315 ед.,
  • вертолетов - 316 ед.,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 4821 (+37) ед.,
  • крылатые ракеты - 1479 ед.
  • корабли/катера - 20 ед.,
  • подводные лодки - 1 ед.,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 8633 (+32) ед.
  • специальная техника – 906 (+3).

Ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ на утро, Силы обороны Украины продолжают ведение обороны на востоке и юге Украины, наступательную операцию на Мелитопольском направлении и наступательные действия на Бахмутском направлении. За прошедшие сутки произошло 24 боевых столкновения. В частности, как отмечают в сводке Института изучения войны, ВСУ продвинулись вблизи Вербового Запорожской области, а также снова высадились на левом берегу Днепра в Херсонской области.

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Война в Украине