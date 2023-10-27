Более полутысячи оккупантов. Генштаб обновил потери России в войне за сутки

Потери России в войне в Украине на пятницу, 27 октября, составили 560 оккупантов, общее число потерь российской армии с начала вторжения составляет 297680 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 7 артсистем, 11 ББМ и 4 танка.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.
Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.10.23 ориентировочно составили:
По данным Генштаба на утро, украинские войска продолжают ведение обороны на востоке и юге, наступательную операцию на Мелитопольском и Бахмутском направлениях. За прошедшие сутки произошло почти 70 боевых столкновений. В частности, в отчете Института изучения войны говорится, что ВСУ смогли продвинуться по левому берегу Херсонской области. Россияне жалуются, что украинские войска продолжают перебрасывать подкрепления в этот район.
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