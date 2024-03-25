Более десяти раненых и разрушения: ГСЧС показала последствия ударов РФ в Николаевской области

Отмечается, что пожарные потушили два пожара, возникших в результате попадания и падения обломков сбитого БпЛА.



"В результате падения обломков сбитого БпЛа на территорию частного сектора в Николаеве произошло частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Взрывной волной повреждены частные дома рядом. Возник пожар дома и двух легковых авто, который был оперативно ликвидирован.", - отмечают в ГСЧС.



По предварительным данным 11 человек получили ранения, 2 из них госпитализированы, другим оказана первая помощь на месте.

"В Николаевском районе области враг попал по одному из объектов, что привело к возгоранию на его территории. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Фото: последствия вражеской атаки по Николаевской области в ночь на 25 марта (t.me/dsns_telegram)