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Более десяти раненых и разрушения: ГСЧС показала последствия ударов РФ в Николаевской области

Фото: атака РФ по Николаевской области 25 марта (t.me/dsns_telegram)
Автор: Ярослава Борзова

Российские войска атаковали Николаевскую область дронами в ночь на 25 марта. В результате ударов есть пострадавшие и разрушения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

Отмечается, что пожарные потушили два пожара, возникших в результате попадания и падения обломков сбитого БпЛА.

"В результате падения обломков сбитого БпЛа на территорию частного сектора в Николаеве произошло частичное разрушение двухэтажного жилого дома. Взрывной волной повреждены частные дома рядом. Возник пожар дома и двух легковых авто, который был оперативно ликвидирован.", - отмечают в ГСЧС.

По предварительным данным 11 человек получили ранения, 2 из них госпитализированы, другим оказана первая помощь на месте.

"В Николаевском районе области враг попал по одному из объектов, что привело к возгоранию на его территории. Пожар оперативно ликвидирован, пострадавших и травмированных нет", - говорится в сообщении.

Фото: последствия вражеской атаки по Николаевской области в ночь на 25 марта (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Николаева

Напомним, Силами и средствами противовоздушной обороны в Николаевской области 24 марта были уничтожены два российских разведывательных беспилотника.

Накануне, 23 марта, в Николаеве также прогремел взрыв.

Перед этим, 21 марта, в Николаеве во время воздушной тревоги раздался взрыв из-за вражеских обстрелов баллистикой.

Сначала сообщалось об одном человеке, который получил ранения, впрочем, количество пострадавших продолжало расти до шести человек. Кроме того, одна женщина погибла.

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