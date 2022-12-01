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Более 900 подразделений полиции работают в качестве "пунктов несокрушимости"

Фото: полиция организует собственные "пункты несокрушимости" (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Антон Малиновский

В Украине более 900 подразделений полиции работают в качестве "пунктов несокрушимости".

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Укринформ.

Министр внутренних дел Денис Монастырский провел инспекцию готовности подразделений ГСЧС к действиям в экстремальных условиях, связанных с длительным отключением электроэнергии и тепла. После этого он заявил, что кроме спасателей "пункты несокрушимости" организуют и правоохранители.

"Кроме "пунктов несокрушимости" ГСЧС, которых в настоящее время создано 1008 (стационарных и мобильных), мы говорим о том, что сейчас более 900 "пунктов несокрушимости" - это подразделения полиции. Там обеспечено обязательно тепло, свет, возможность доступа к воде, связь и тому подобное", - проинформировал Монастырский.

Он отметил, что люди в основном пользуются именно мобильными "пунктами несокрушимости". Также Монастырский добавил, что сейчас правительство активно работает, чтобы обеспечить все пункты связью.

"В течение двух недель - мы говорили об этом также с вице-премьером Федоровым - должны быть обеспечены все "пункты несокрушимости" старлинками или оптоволокном для связи через интернет", - добавил он.

В Украине также обновили предварительно созданную карту со всеми "Пунктами несокрушимости". Смотрите, что на нем изменилось.

Ранее мы тоже показывали, как выглядят столичные пункты обогрева.

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